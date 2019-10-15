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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.10.2019 17:22
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***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 900.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 108.000.000 TL Nominal tutarlı, 16.12.2019 vadeli 62 günlük, TRFAKYMA1920 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 15.10.2019 olan finansman bonosu ihracımız 0,97555 TL ihraç fiyatı ile gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793341


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