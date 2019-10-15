***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 900.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 108.000.000 TL Nominal tutarlı, 16.12.2019 vadeli 62 günlük, TRFAKYMA1920 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 15.10.2019 olan finansman bonosu ihracımız 0,97555 TL ihraç fiyatı ile gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793341BIST