***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2019 17:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 900.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 166.421.000 TL Nominal tutarlı, 16.12.2019 vadeli 59 günlük, TRFAKYMA1938 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 18.10.2019 olan finansman bonosu ihracımız 0,97760 TL ihraç fiyatı ile gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793951
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