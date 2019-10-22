***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2019 17:02
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 20.09.2019 tarihinde ihraç edilen 500.000 TL nominal tutarlı, 32 gün vadeli TR0AKYM015B5 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 22.10.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794250
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