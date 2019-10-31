***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 15:47
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 27.09.2019 tarihinde ihraç edilen 800.000 TL nominal tutarlı, 34 gün vadeli TR0AKYM015I0 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 31.10.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795837
BIST
15:5498.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 135,77
|Açılış
|: 98.920
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|Önceki Kapanış
|: 98.692
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99.201
En Düşük
98.585
15:545,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 5,7120
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|Önceki Kapanış
|: 5,7320
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En Düşük
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15:546,3772
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|: 0,29%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 277,13
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|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.804.868
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,58
|28.287.730
|% 14,49
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,88
|4.649.596
|% 11,83
|
|MRDIN
|5,79
|61.472.077
|% 11,56
|
|KNFRT
|7,63
|14.685.134
|% -11,38
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,94
|34.546.413
|% -5,77
|
|ADEL
|11,38
|1.736.553
|% -5,32
|
|RYSAS
|1,33
|1.842.879
|% -5,00
|
|THYAO
|11,64
|445.436.439
|% 0,09
|
|FENER
|15,82
|221.789.498
|% 3,67
|
|GARAN
|9,27
|198.995.244
|% 0,43
|
|AKBNK
|6,98
|191.812.272
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,57
|186.948.576
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,57
|186.948.576
|% -1,91
|
|AVGYO
|1,23
|64.026.469
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,17
|89.665.514
|% -0,91
|
|IHLAS
|0,57
|22.003.888
|% -1,72
|
|THYAO
|11,64
|445.436.439
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3844
|7,4214
|% 0,74
|
|Frank
|5,7662
|5,8009
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5185
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|12,90
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,80
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.827
|1.873
|11,25
|
|Yarım
|883
|906
|5,43
|
|Çeyrek
|443
|453
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|59,78
|59,78
|-0,46
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