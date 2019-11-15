***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2019 15:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 02.10.2019 tarihinde ihraç edilen 10.000.000 TL nominal tutarlı, 44 gün vadeli TR0AKYM015L4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 15.11.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799125
BIST
17:53105.351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.570,40
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:535,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:536,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:53270,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,10
|Açılış
|: 270,79
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.405.943
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.058.820
|% 19,10
|
|TIRE
|2,11
|168.622.917
|% 15,30
|
|KLNMA
|44,34
|30.882.587
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|METRO
|1,85
|72.799.649
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.112.467
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|GOZDE
|3,94
|21.682.181
|% -4,60
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|THYAO
|13,69
|1.240.392.885
|% 0,59
|
|GARAN
|9,93
|513.250.943
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,30
|343.045.571
|% 0,80
|
|SISE
|4,44
|302.159.816
|% -0,89
|
|ASELS
|19,13
|272.515.620
|% 0,90
|
|KARSN
|1,32
|157.087.231
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.058.820
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.240.392.885
|% 0,59
|
|TIRE
|2,11
|168.622.917
|% 15,30
|
|KRDMD
|2,34
|168.469.445
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3912
|7,4282
|% 0,14
|
|Frank
|5,7777
|5,8125
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
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