***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 14:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 24.10.2019 tarihinde ihraç edilen 500.000 TL nominal tutarlı, 33 gün vadeli TR0AKYM01657 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 26.11.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800450
BIST
17:34107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.281,59
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
17:345,7687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0095
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
17:346,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
17:34269,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,34
|Açılış
|: 269,97
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|235.396
|% 17,44
|
|SMART
|5,49
|180.371.201
|% 16,81
|
|UTPYA
|4,71
|54.312.889
|% 15,16
|
|QNBFL
|55,50
|2.407.813
|% 14,95
|
|GLBMD
|1,56
|10.330.498
|% 14,71
|
|VAKFN
|2,04
|24.041.380
|% -19,69
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|VKFYO
|2,16
|5.548.263
|% -7,30
|
|THYAO
|13,82
|1.263.994.897
|% 1,84
|
|ASELS
|18,86
|388.731.141
|% 1,18
|
|PETKM
|3,63
|384.345.380
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,37
|224.114.005
|% 1,72
|
|SMART
|5,49
|180.371.201
|% 16,81
|
|PETKM
|3,63
|384.345.380
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,37
|224.114.005
|% 1,72
|
|THYAO
|13,82
|1.263.994.897
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,47
|91.766.702
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,83
|79.455.417
|% 4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4266
|7,4638
|% -0,11
|
|Frank
|5,7495
|5,7841
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5334
|1,5411
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|1,21
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|-0,12
|
Seans Raporu
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1459, 48 artarak (% 1.12 ) 131, 721
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