***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 15:48
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.09.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 100.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 500.000 Nominal tutarlı, 03.01.2020 vadeli 37 Günlük, TR0AKYM016Y5 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 27.11.2019 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800621
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0177
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:056,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:05270,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 270,74
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,54
|23.066.154
|% 19,11
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,22
|166.555.240
|% 13,25
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.880.704
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.151.531
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.726.393
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|337.293.400
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.553.299
|% 0,00
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,47
|177.243.479
|% -0,68
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|KRDMD
|2,33
|233.322.410
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|KARSN
|1,41
|100.539.783
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4165
|7,4537
|% 0,37
|
|Frank
|5,7593
|5,7940
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5365
|1,5442
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-6,00
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,10
|