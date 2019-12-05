***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 15:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 01.11.2019 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM016B3 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 05.12.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802007
BIST
17:59108.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.142,19
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:595,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:596,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:59273,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 273,09
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.639.048
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.871
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.585.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,50
|2.172.895
|% -7,98
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.028.802.930
|% 4,01
|
|THYAO
|13,79
|983.391.394
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.300.281
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.670.051
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,49
|286.663.885
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|209.284.245
|% 8,20
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.672.597
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,41
|205.195.923
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5807
|% 0,40
|
|Frank
|5,7938
|5,8287
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5373
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,88
|