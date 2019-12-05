***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 16:34
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.02.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 100.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 3.300.000 Nominal tutarlı, 16.01.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01749 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 05.12.2019 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802045
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05273,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,53
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.812.921
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.401.661
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.856.223
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.262
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|168.899
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.179.971
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|438.870
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.042.437.003
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.041.887.178
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|375.317.840
|% 1,18
|
|AKBNK
|7,76
|352.488.338
|% 0,65
|
|PETKM
|3,62
|350.862.043
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,48
|296.492.571
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|213.214.360
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|350.862.043
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|216.041.315
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.283.921
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5814
|% 0,41
|
|Frank
|5,7958
|5,8307
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5298
|1,5374
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|3,02
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,42
|