***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 15:52
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.02.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 100.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 500.000 Nominal tutarlı, 14.01.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01798 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 10.12.2019 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802822
BIST
17:54108.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -684,64
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:545,7975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0119
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:546,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:54273,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,35
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.062.093
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.881.004
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.717.073
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.307.342
|% 19,91
|
|AGYO
|2,00
|18.361.058
|% 17,65
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.216.544
|% -9,19
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|AFYON
|6,56
|484.893.701
|% -4,93
|
|TTKOM
|7,22
|432.646.111
|% 0,98
|
|ASELS
|19,35
|369.023.840
|% -1,02
|
|PGSUS
|78,05
|287.763.005
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,50
|255.192.756
|% -0,66
|
|AKENR
|1,08
|130.816.919
|% 12,50
|
|METRO
|1,30
|118.167.766
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|ODAS
|2,07
|174.028.949
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6160
|7,6542
|% 0,01
|
|Frank
|5,8568
|5,8921
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5418
|1,5496
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|3,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,00
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,00
|