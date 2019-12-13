***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2019 17:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 14.10.2019 tarihinde ihraç edilen 248.520.000 TL nominal tutarlı, 60 gün vadeli TRFAKYMA1912 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 13.12.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803422
BIST
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 361,93
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.018
18:055,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0233
|Açılış
|: 5,8140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8261
En Düşük
5,7699
18:056,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,5000
En Düşük
6,4332
18:05275,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,02
|Açılış
|: 275,68
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
276,72
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7245
|7,7632
|% 1,51
|
|Frank
|5,8804
|5,9158
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5450
|1,5528
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|5,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,32
|
|Cumhuriyet
|1.821
|1.849
|4,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-2,30
|
|Yarım
|877
|900
|-1,11
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|65,18
|65,18
|0,98
|