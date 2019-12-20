***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 16:29
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 15.11.2019 tarihinde ihraç edilen 1.500.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM016Q1 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 20.12.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804585
BIST
17:32111.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 620,05
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:325,9383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:326,5851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0290
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:32282,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 282,55
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,32
|708.766.396
|% 18,86
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|MTRYO
|7,00
|10.514.861
|% 14,75
|
|ESCOM
|1,39
|6.409.815
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.912.568
|% 10,56
|
|EUKYO
|1,76
|7.860.954
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|18.579.680
|% -14,29
|
|EUYO
|1,18
|10.618.912
|% -13,24
|
|FLAP
|4,40
|64.582.989
|% -13,21
|
|ETYAT
|1,29
|18.544.566
|% -11,03
|
|KOZAA
|10,29
|1.149.715.171
|% 9,00
|
|THYAO
|13,75
|911.822.521
|% -0,07
|
|IPEKE
|8,32
|708.766.396
|% 18,86
|
|SISE
|5,24
|398.339.945
|% 1,35
|
|KOZAL
|77,45
|368.352.899
|% 3,68
|
|IHLGM
|0,96
|176.975.575
|% 9,09
|
|KRSTL
|1,72
|272.750.262
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,44
|170.051.724
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,29
|1.149.715.171
|% 9,00
|
|KRDMD
|2,54
|255.754.647
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7228
|7,7616
|% 0,15
|
|Frank
|6,0272
|6,0635
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
|
Seans Raporu
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17:47ITTFH
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17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem
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17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem