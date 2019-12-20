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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2019 17:34
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***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         1.    Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak İzahname'nin geçerlilik süresi olan on iki ay boyunca halka arz edilerek satılmak üzere toplam 50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde, vade sonunda nakdi uzlaşı yöntemiyle, bir veya birden çok seferde yatırım kuruluşu varantı ihraç edilmesine,
2.   Yatırım kuruluşu varantı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, dayanak varlık dâhil tüm koşulların ve esaslarının belirlenmesi ile satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,
3.     Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine,
4.    Şirketimizin gerçekleştireceği yatırım kuruluşu varantı ihraçlarına aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülmesine ve bu münasebetle, söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804620


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AYCES 9,48 4.628.692 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.421.063 % 13,01  
GOODY 3,98 165.952.258 % 10,56  
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Riyal 1,5782 1,5861 % -0,10  
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Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,20 17,22 0,13  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,03  
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