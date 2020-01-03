***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 11:24
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 14.11.2019 tarihinde ihraç edilen 2.100.000 TL nominal tutarlı, 50 gün vadeli TR0AKYM016O6 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 03.01.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807273
BIST
13:58113.503
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -2.428,73
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.494
13:585,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0208
|Açılış
|: 66,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 66,2500
|
5,9792
En Düşük
5,9511
13:586,6562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 11,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,7200
|
6,6685
En Düşük
6,6374
13:583,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,05
|Açılış
|: 3,50
|
|Önceki Kapanış
|: 3,45
|
3,51
En Düşük
3,45
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,87
|44.900.688
|% 16,57
|
|ARENA
|9,50
|22.933.575
|% 14,73
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|VKING
|2,34
|8.603.511
|% 8,84
|
|UMPAS
|0,74
|61.417
|% 8,82
|
|ERSU
|1,85
|9.966.684
|% -10,19
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|SILVR
|1,97
|8.591.367
|% -9,63
|
|THYAO
|14,21
|1.228.842.650
|% -4,25
|
|ASELS
|21,26
|622.298.875
|% -1,57
|
|PETKM
|3,78
|477.797.654
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,85
|422.051.099
|% 1,37
|
|HALKB
|6,00
|376.392.724
|% -2,12
|
|ALBRK
|1,54
|272.079.595
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|231.682.213
|% -3,33
|
|PETKM
|3,78
|477.797.654
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,64
|333.450.662
|% -3,65
|
|IHLGM
|1,13
|133.982.362
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7913
|7,8303
|% -0,15
|
|Frank
|6,1115
|6,1483
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5880
|1,5960
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|20,29
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,83
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|32,77
|
|Yarım
|948
|973
|15,85
|
|Çeyrek
|476
|486
|7,93
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,23
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|69,25
|69,25
|3,00
|