***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2020 17:11
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.02.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 100.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.300.000 Nominal tutarlı, 17.02.2020 vadeli 42 Günlük, TR0AKYM017T3 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 06.01.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807879
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05299,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,27
|Açılış
|: 299,85
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8267
|7,8659
|% 0,51
|
|Frank
|6,1314
|6,1683
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5873
|1,5952
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|15,88
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,04
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,71
|
Seans Raporu
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17:59BRISA
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17:57ERSU
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