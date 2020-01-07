***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2020 16:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.500.000 Nominal tutarlı, 18.02.2020 vadeli 42 Günlük, TR0AKYM017X5 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 07.01.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808357
BIST
16:30113.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.676,25
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:305,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:306,6765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:30300,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 300,89
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,04
|31.817.012
|% 16,75
|
|BRYAT
|66,95
|10.508.789
|% 16,74
|
|DERAS
|4,05
|82.149.007
|% 16,05
|
|HUBVC
|17,10
|83.418.035
|% 14,77
|
|DAGHL
|2,88
|15.596.129
|% 14,74
|
|IZMDC
|7,75
|2.145.157
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|624.142
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|ASELS
|22,16
|405.244.078
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,23
|264.272.563
|% 0,65
|
|TUPRS
|123,60
|199.957.682
|% 0,16
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,43
|127.641.645
|% 2,14
|
|DOHOL
|1,89
|136.531.324
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,64
|193.397.334
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8141
|7,8533
|% -0,32
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,74
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-12,93
|
|Yarım
|960
|985
|-6,26
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|-0,55
|
Seans Raporu
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16:46OYLUM
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16:43XU100
Endeks 113, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de
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16:43BURCE
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