***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2020 10:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 05.12.2019 tarihinde ihraç edilen 3.300.000 TL nominal tutarlı, 42 gün vadeli TR0AKYM01749 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 16.01.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813132
BIST
14:27122.222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.282,72
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
14:275,8601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0156
|Açılış
|: 5,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8580
14:276,5431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5409
14:27293,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 293,56
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.608.043
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.095.583
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|BNTAS
|3,18
|87.071.900
|% 14,39
|
|ALKIM
|46,10
|53.384.274
|% 12,27
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,26
|685.175
|% -6,67
|
|PGSUS
|77,25
|461.027.679
|% -6,25
|
|THYAO
|15,09
|1.761.871.415
|% 2,65
|
|GUSGR
|2,57
|552.877.204
|% -3,02
|
|AKBNK
|8,87
|475.355.070
|% 0,91
|
|PGSUS
|77,25
|461.027.679
|% -6,25
|
|EKGYO
|1,69
|391.690.315
|% 3,05
|
|EKGYO
|1,69
|391.690.315
|% 3,05
|
|GUSGR
|2,57
|552.877.204
|% -3,02
|
|ALBRK
|1,77
|214.684.865
|% 1,14
|
|THYAO
|15,09
|1.761.871.415
|% 2,65
|
|KRDMD
|3,09
|346.645.045
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6412
|7,6795
|% 0,09
|
|Frank
|6,0750
|6,1116
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5600
|1,5678
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,67
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|1.946
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.933
|1.981
|-2,39
|
|Yarım
|934
|958
|-1,16
|
|Çeyrek
|469
|479
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|0,24
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:41GYHOL
Yüzde 7.38 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 554, 013 adet işlem
-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1432, 58 artarak (% 0.98 ) 148, 027
-
14:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GUSGR, AKBNK
-
14:40XU100
Endeks 122, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 777.00 milyon TL de
-
14:39DAGHL
Yüzde 14.90 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 938, 697 adet işlem