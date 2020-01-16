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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2020 10:44
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***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 05.12.2019 tarihinde ihraç edilen 3.300.000 TL nominal tutarlı, 42 gün vadeli TR0AKYM01749 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 16.01.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813132


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