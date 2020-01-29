***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 15:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 10.019.000 Nominal tutarlı, 18.03.2020 vadeli 49 Günlük, TR0AKYM018E3 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 29.01.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815146
BIST
17:05119.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 8,87
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:055,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0192
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:056,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:05300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,05
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|457.647.156
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.116.883
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,10
|12.602.964
|% 17,03
|
|OYLUM
|6,28
|48.353.635
|% 10,37
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,40
|21.153.294
|% -19,65
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,83
|50.500.702
|% -14,27
|
|THYAO
|14,15
|1.037.828.409
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|730.206.923
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|590.186.428
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|515.580.262
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|465.029.286
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|730.206.923
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|465.029.286
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,21
|464.002.035
|% 4,25
|
|ISGYO
|1,87
|343.939.399
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|590.186.428
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7196
|7,7583
|% 0,10
|
|Frank
|6,0808
|6,1174
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5835
|1,5915
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|0,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,31
|
Seans Raporu
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 149, 33 artarak (% 0.10 ) 144, 145
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17:19XU100
Endeks 119, 842 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 010.00 milyon TL de
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17:18ADESE
Yüzde 5.49 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 687, 951 adet işlem
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17:17GOLTS
Yüzde 5.41 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 262 adet işlem
-
17:16NETAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 804, 861 adet işlem