***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İlgili kıymetin itfa tarihinde, Özel Durum Açıklaması (Genel) ekranından itfa bildirimi yapılmıştır. Mevcut bildirim Hak Kullanım İşlemlerindeki ihraç bildiriminin sistemsel olarak kapatılmasına yöneliktir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 2.500.000Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 17.08.2016Vade (Gün Sayısı) 34Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0AKYM007J5Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2016İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.08.2016Kayıt Tarihi 16.08.2016 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.08.2016Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar25.000.000 .-TL ihraç tavanı dahilinde 17.08.2016 vade sonu tarihli 2.500.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. Yukarıda özellikleri belirtilen borçlanma aracımız, 17.08.2016 tarihinde itfa olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805496BIST