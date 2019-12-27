***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 11:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İlgili kıymetin itfa tarihinde, Özel Durum Açıklaması (Genel) ekranından itfa bildirimi yapılmıştır. Mevcut bildirim Hak Kullanım İşlemlerindeki ihraç bildiriminin sistemsel olarak kapatılmasına yöneliktir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 2.500.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 17.08.2016
Vade (Gün Sayısı) 34
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM007J5
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2016
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.08.2016
Kayıt Tarihi 16.08.2016 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.08.2016
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
25.000.000 .-TL ihraç tavanı dahilinde 17.08.2016 vade sonu tarihli 2.500.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. Yukarıda özellikleri belirtilen borçlanma aracımız, 17.08.2016 tarihinde itfa olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805496
BIST