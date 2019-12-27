***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 2.250.000Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 09.10.2019Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0AKYM01517Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.250.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.10.2019Kayıt Tarihi 08.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar100.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 09.10.2019 vade sonu tarihli 2.250.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. Yukarıda özellikleri belirtilen borçlanma aracımız, 09.10.2019 tarihinde itfa olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805498BIST