***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 11:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 2.700.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 24.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 30
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM015E9
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.700.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.10.2019
Kayıt Tarihi BIST
13:41113.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 214,48
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:415,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0195
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9516
En Düşük
5,9292
13:416,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6343
En Düşük
6,5741
13:41289,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,81
|Açılış
|: 289,13
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,20
|102.178.416
|% 13,21
|
|HDFGS
|2,46
|58.883.917
|% 10,81
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|KENT
|172,00
|8.950.634
|% 9,69
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,28
|58.262.195
|% -9,16
|
|SMART
|10,39
|157.756.863
|% -8,46
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,07
|569.370.710
|% 3,04
|
|THYAO
|13,99
|261.854.252
|% 0,21
|
|IPEKE
|8,01
|186.727.429
|% 0,38
|
|KOZAA
|10,30
|184.929.374
|% 0,49
|
|SMART
|10,39
|157.756.863
|% -8,46
|
|ISFIN
|4,07
|569.370.710
|% 3,04
|
|ISGYO
|1,48
|148.053.591
|% 8,82
|
|ALBRK
|1,43
|60.464.248
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,10
|44.968.711
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,58
|65.433.587
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7516
|7,7904
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1041
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5810
|1,5890
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,60
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,85
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|0,25
|