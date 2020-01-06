***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2020 11:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
BAĞDAT CADDESİ ŞB ŞUBE SUADİYE MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ A APT. NO:399/A KAT:2 34740 KADIKÖY İSTANBUL SEVİM SERTER 216 301 18 03 216 301 18 09 02.04.2015
BAKIRKÖY ŞB ŞUBE İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ YEŞİLKÖY MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ A1 BLOK NO.10/1 KAT:12 OFİS NO:389 YEŞİLKÖY İSTANBUL UĞUR PEKCAN 212 542 12 54 212 583 18 65 02.04.2015
BATI ATAŞEHİR ŞB ŞUBE BARBAROS MAHALLESİ HALK CADDESİ ÖZTANIK PLAZA 69/A-69/B ATAŞEHİR İSTANBUL GONCA GÖRİŞ 216 280 94 63 216 470 98 32 02.04.2015
BUYAKA ŞB ŞUBE FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ POLİGON CADDESİ NO:8/C BUYAKA 2 SİTESİ KULE:3 DAİRE:62 34771 ÜMRANİYE İSTANBUL KUTSAL AYYILDIZ 216 280 94 56 216 290 75 04 02.04.2015
NİŞANTAŞI ŞB ŞUBE HARBİYE MAHALLESİ, VALİKONAĞI CADDESİ, N0:28 KAT:2 DAİRE N0:2 ŞİŞLİ/İSTANBUL ÖZTİN YİĞİT ERDOĞAN 212 393 17 80 212 243 37 58 02.04.2015
ADANA ŞB ŞUBE KURTULUŞ MAHALLESİ 64019 SOKAK NO:32 PAK YÜREK İŞ MERKEZİ KAT:3 DAİRE:12/13 SEYHAN ADANA SEDAT HASAR 322 355 33 38 322 456 00 68 02.04.2015
ANKARA ŞB ŞUBE ATATÜRK BULVARI NO:68/A KAT:2 06420 ÇANKAYA ANKARA GAZANFER SEYHAN 312 410 53 50 312 417 56 32 02.04.2015
BURSA ŞB ŞUBE KONAK MAHALLESİ, BARIŞ(120) SOKAK, N0:3/35 NİLÜFER/BURSA KADİR GİRİT 224 314 91 69 224 242 41 14 02.04.2015
İZMİR ŞB ŞUBE AKDENİZ MAHALLESİ FEVZİ PAŞA BULVARI NO:33/A KAT:1 35210 KONAK İZMİR ZAFER DORUK 232 498 27 55 232 484 47 69 02.04.2015
ANTALYA ŞB ŞUBE ÇAĞLAYAN MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT BULVARI N0: 101/A MURATPAŞA/ANTALYA ALPASLAN TAŞKIN 242 280 91 60 242 324 20 44 08.05.2015
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HALUK TÜRKÖLMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET HAKKI TAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ALPHAN AKİZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AHMET KEMAL ATASOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YAMAN SEMİZOĞLU DENETİM GRUBU BAŞKANI
SÜLEYMAN CENGİZ BÖLÜM BAŞKANI
PINAR AYŞE ARAS BÖLÜM BAŞKANI
HAYATİ ÖZTORNACI BÖLÜM BAŞKANI
KORCAN ABALI BÖLÜM BAŞKANI
CANAN MERTOL ÖZDEMİR BÖLÜM BAŞKANI
ESRA GÜLSÜM ÖZTUNA BÖLÜM BAŞKANI
SELAHATTİN CEM ÇİLOĞLU BÖLÜM BAŞKANI
TOLON CANPOLAT AYDOS BÖLÜM BAŞKANI
ÜMİT GÜLTEKİN BÖLÜM BAŞKANI
EBRU ŞENGÜL BÖLÜM BAŞKANI
ERHAN EJDER MÜDÜR
ESMA ELİF ALTINBAŞ MÜDÜR
ENGİN YEGÜL MÜDÜR
NESLİGÜL ONYEDİOĞLU MÜDÜR
MEHMET İLGEN MÜDÜR
UĞUR ÖZER MÜDÜR
KORHAN TUNAY YALAVAÇ MÜDÜR
UYGAR KURTOĞLU MÜDÜR
AHU GÜL ÇOLPAN MÜDÜR
NEŞE PELİN ÖZMEN MÜDÜR
ŞAHİN ÖNCEL MÜDÜR
ONUR DİRİM MÜDÜR
NUR ERTUĞ MÜDÜR
EMİN ALTAN BİKET MÜDÜR
ERKAN MİKDAN MÜDÜR
BARIŞ ÇİVİCİ MÜDÜR
UĞURHAN TEZCAN MÜDÜR
HAKAN BAKŞİ MÜDÜR
ÖZTİN YİĞİT ERDOĞAN ŞUBE MÜDÜRÜ
GAZANFER SEYHAN ŞUBE MÜDÜRÜ
KUTSAL AYYILDIZ ŞUBE MÜDÜRÜ
KADİR GİRİT ŞUBE MÜDÜRÜ
SEDAT HASAR ŞUBE MÜDÜRÜ
SEVİM SERTER ŞUBE MÜDÜRÜ
ALPASLAN TAŞKIN ŞUBE MÜDÜRÜ
UĞUR PEKCAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ZAFER DORUK ŞUBE MÜDÜRÜ
GONCA GÖRİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
SEVİM SALIK YÖNETİCİ
GÖKÇE SATI ÇAKIR YÖNETİCİ
NAZIM COŞKUN YÖNETİCİ
FERHAT DEMİR YÖNETİCİ
UĞUR KAYRAN YÖNETİCİ
BURÇİN SIRTMAÇ YÖNETİCİ
FATMA DERYA LİM YÖNETİCİ
MUSTAFA BALIKCI YÖNETİCİ
FERİDE TARIM YÖNETİCİ
ERDEM CAN YÖNETİCİ
MURAT ŞAN YÖNETİCİ
HÜSEYİN MÜYESSEROĞLU YÖNETİCİ
SERKAN DEMİRCAN YÖNETİCİ
ÖZGE ÖZ YÖNETİCİ YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807693
BIST