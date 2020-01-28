***AKMEN* *AKM* *ARDYZ*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.01.2020 15:33
***AKMEN******AKM******ARDYZ*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (‘
ARDYZ
')
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist
Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814789
BIST
15:55120.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -8,73
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:555,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:556,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,5360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:55300,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,89
|Açılış
|: 300,70
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.388.580
|% 19,92
|
|ARENA
|12,30
|22.873.071
|% 17,14
|
|DGGYO
|6,83
|24.242.836
|% 16,35
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.604.170
|% 14,58
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|RYSAS
|9,83
|11.394.646
|% -14,60
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|HUBVC
|41,54
|31.340.496
|% -9,10
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|THYAO
|14,24
|1.300.702.402
|% 0,99
|
|PETKM
|4,11
|481.349.238
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,96
|444.881.123
|% 0,00
|
|ASELS
|23,46
|375.436.842
|% 0,17
|
|ISGYO
|1,85
|352.728.956
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|352.728.956
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|329.400.828
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|444.881.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|197.462.160
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|201.904.881
|% 4,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7106
|7,7493
|% -0,34
|
|Frank
|6,0895
|6,1262
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-8,74
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-15,50
|
|Yarım
|957
|982
|-7,49
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|0,22
|
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