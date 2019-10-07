***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.10.2019 09:10
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
23.09.2019-04.10.2019
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 23.09
.2019-04.10.2019
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790605
BIST
13:26104.716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.252,85
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:265,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0451
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:266,3080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0508
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:26277,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,42
|Açılış
|: 277,13
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10