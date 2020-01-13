***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
13.01.2020 09:27
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
30.12.2019-10.01.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 30.12
.2019-10.01.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811984
BIST
13:50120.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.702,26
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:505,8588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0181
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:506,5158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0217
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:50292,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -2,71
|Açılış
|: 292,11
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.753.626
|% 19,20
|
|AYEN
|4,27
|85.728.600
|% 17,31
|
|RYSAS
|6,72
|95.412.156
|% 17,07
|
|RYGYO
|6,07
|71.182.596
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|ALCAR
|70,15
|10.268.939
|% -2,30
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.236.468.618
|% 1,87
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|HALKB
|6,67
|457.190.711
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,74
|196.432.112
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,72
|61.713.411
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5865
|7,6246
|% -0,83
|
|Frank
|5,9978
|6,0339
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,24
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-21,79
|
|Yarım
|930
|954
|-10,54
|
|Çeyrek
|467
|477
|-5,27
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-0,09
|