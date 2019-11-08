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***AKMEN* *AKTVK* *DZGYO* *GARAN* *BRKT* *ISGYO* *TUPRS* *ISMEN* *ISFAK* *AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

08.11.2019 15:55
GÜNCEL HABERLER

***AKMEN******AKTVK******DZGYO******GARAN******BRKT******ISGYO******TUPRS******ISMEN******ISFAK******AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKTVK, AYTMZ, BRKT, DZGYO, GARAN, ISFAK, ISGYO, ISMEN, TUPRS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015F6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/11/2019 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKK1926 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2019 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKK1926 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AYTMZ TRFAYTM72018 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1921 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1921 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYOK1918 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01566 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/11/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01566 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFAK1911 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGYK1912 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK1984 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 İtfa
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797559


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 3,36 238.099.130 % 17,89  
IHGZT 2,97 5.715.248 % 14,23  
MRGYO 0,90 16.708.987 % 12,50  
RYGYO 1,98 4.782.904 % 11,24  
BURVA 5,31 5.050.540 % 10,17  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3546 7,3915 % 0,16  
Frank 5,7588 5,7935 % 0,08  
Riyal 1,5311 1,5387 % 0,20  
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Tam 1.786 1.831 -25,65  
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