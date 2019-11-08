***AKMEN* *AKTVK* *DZGYO* *GARAN* *BRKT* *ISGYO* *TUPRS* *ISMEN* *ISFAK* *AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******AKTVK******DZGYO******GARAN******BRKT******ISGYO******TUPRS******ISMEN******ISFAK******AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, AKTVK, AYTMZ, BRKT, DZGYO, GARAN, ISFAK, ISGYO, ISMEN, TUPRSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015F6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/11/2019 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKK1926 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2019 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKK1926 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AYTMZ TRFAYTM72018 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1921 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1921 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYOK1918 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01566 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/11/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01566 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFAK1911 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 İtfaİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGYK1912 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK1984 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2019 İtfaTÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797559BIST