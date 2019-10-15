***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.10.2019 17:14
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKYMA1920
Nominal Değer (TL)
108.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/10/2019
Vadesi (Gün)
62
İtfa Tarihi
16/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793335
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0414
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,4967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0429
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,10
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
279,87