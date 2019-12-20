***AKMEN* *DSVAR* *HALKB* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *SEKFA* *HEKTS* *ISMEN* *AYGAZ* *ASLAN* *KTSVK* *YKYAT* *TCZB* *SKBNK* *BRKT* *TCRYT* *DNFIN* *MPARK*
20.12.2019 17:24
***AKMEN******DSVAR******HALKB******AKTIF******GARAN******QNBFB******SEKFA******HEKTS******ISMEN******AYGAZ******ASLAN******KTSVK******YKYAT******TCZB******SKBNK******BRKT******TCRYT******DNFIN******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, ASLAN, AYGAZ, BRKT, DNFIN, DSVAR, GARAN, HEKTS, ISMEN, KTSVK, MPARK, QNBFB, SEKFA, SKBNK, TCRYT, TCZB, HALKB, YKYAT, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TR0AKYB013K4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/12/2019 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TR0AKYB013K4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016Q1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/12/2019 İtfa
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/12/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKA1911 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş. DSVAR TRFDVYA62014 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013G3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013G3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1940 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKTA2014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1945 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1952 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1960 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1978 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA19C4 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA1910 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA1910 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA1954 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA1920 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDA1916 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32026 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA1915 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA1915 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA1949 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA1949 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMA1914 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMA1930 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92016 FİNANSMAN BONOSU 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804614
BIST