***AKMEN* *GEDIK* *ALNTF* *ZORLF* *ISGYO* *ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******GEDIK******ALNTF******ZORLF******ISGYO******ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, GEDIK, ISGYO, ULSFA, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01608 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25.11.2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1952 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1960 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1978 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfaGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMK1919 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfaİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYK1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.11.2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYK1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.11.2019 İtfaULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK52018 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800317BIST