GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *GEDIK* *ALNTF* *ZORLF* *ISGYO* *ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

25.11.2019 15:51
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******GEDIK******ALNTF******ZORLF******ISGYO******ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, GEDIK, ISGYO, ULSFA, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01608 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25.11.2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1952 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1960 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1978 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMK1919 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYK1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.11.2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYK1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.11.2019 İtfa
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK52018 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800317


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05105.382
Değişim :  -1,13% |  -1.205,94
Açılış :  107.193  
Önceki Kapanış :  106.588  
En Yüksek
107.846 En Düşük
105.222
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 14,48 10.749.575 % 19,97  
VAKFN 2,67 59.267.269 % 19,73  
MTRYO 2,34 4.782.246 % 14,71  
OZBAL 1,72 9.764.665 % 14,67  
TSPOR 1,84 161.314.859 % 14,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3856 7,4226 % 1,00  
Frank 5,7315 5,7660 % 0,45  
Riyal 1,5262 1,5339 % 0,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -4,35  
Altın Gr. 269 269 0,50  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -1,00  
Tam 1.779 1.824 0,16  
Yarım 860 882 0,08  
Çeyrek 431 441 0,04  
Gümüş.Ons 16,92 16,96 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,31 62,31 -0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru