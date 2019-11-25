***AKMEN* *GEDIK* *ALNTF* *ZORLF* *ISGYO* *ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
25.11.2019 15:51
***AKMEN******GEDIK******ALNTF******ZORLF******ISGYO******ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, GEDIK, ISGYO, ULSFA, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01608 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25.11.2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1952 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1960 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1978 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMK1919 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYK1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.11.2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYK1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.11.2019 İtfa
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK52018 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 25.11.2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800317
BIST