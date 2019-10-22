***AKMEN* *HLVKS* *ISMEN* *OPET*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***AKMEN******HLVKS******ISMEN******OPET*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, ISMEN, OPETMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015B5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/10/2019 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE1928 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/10/2019 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE1928 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1974 FİNANSMAN BONOSU 22/10/2019 İtfaOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS42010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794255BIST