***AKMEN* *HLVKS* *ISMEN* *OPET*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
22.10.2019 17:35
***AKMEN******HLVKS******ISMEN******OPET*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, ISMEN, OPET
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015B5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/10/2019 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE1928 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/10/2019 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE1928 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1974 FİNANSMAN BONOSU 22/10/2019 İtfa
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS42010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794255
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