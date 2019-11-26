***AKMEN* *KATVK* *DSVAR* *ATLFA* *ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKMEN******KATVK******DSVAR******ATLFA******ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, ATLFA, DSVAR, KATVK, ADBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBKK1916 FİNANSMAN BONOSU 26.11.2019 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01657 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26.11.2019 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş ATLFA TRFATFK22016 FİNANSMAN BONOSU 26.11.2019 Kupon\Getiri ÖdemeDEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş. DSVAR TRSDVYA22011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.11.2019 Kupon\Getiri ÖdemeKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26.11.2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800464BIST