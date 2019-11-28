***AKMEN* *KORTS* *ALNTF* *TCZB* *BRKT* *TCRYT* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
28.11.2019 14:13
***AKMEN******KORTS******ALNTF******TCZB******BRKT******TCRYT******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, BRKT, KORTS, TCRYT, TCZB, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01640 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/11/2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1947 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/11/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1947 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1954 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/11/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1954 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82016 FİNANSMAN BONOSU 28/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK1922 FİNANSMAN BONOSU 28/11/2019 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82013 FİNANSMAN BONOSU 28/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42011 FİNANSMAN BONOSU 28/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42029 FİNANSMAN BONOSU 28/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800778
BIST