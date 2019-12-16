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***AKMEN* *KORTS* *KOCFN* *DZGYO* *KLNMA* *OTOKC* *GYHOL* *INFO* *AKBNK* *VAKBN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

16.12.2019 16:43
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******KORTS******KOCFN******DZGYO******KLNMA******OTOKC******GYHOL******INFO******AKBNK******VAKBN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, DZGYO, ERGLI, GYHOL, INFO, KLNMA, KOCFN, KORTS, OTOKC, VAKBN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBKA1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/12/2019 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYMA1920 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYMA1938 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfa
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYOA1910 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32013 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GYHOL TRFGKYHA1913 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA1914 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfa
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPTYV232410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO32110 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92719 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803665


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GUSGR 2,43 300.382.302 % 19,70  
BOLUC 4,57 64.156.931 % 15,99  
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