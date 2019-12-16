***AKMEN* *KORTS* *KOCFN* *DZGYO* *KLNMA* *OTOKC* *GYHOL* *INFO* *AKBNK* *VAKBN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***AKMEN******KORTS******KOCFN******DZGYO******KLNMA******OTOKC******GYHOL******INFO******AKBNK******VAKBN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, DZGYO, ERGLI, GYHOL, INFO, KLNMA, KOCFN, KORTS, OTOKC, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBKA1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/12/2019 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYMA1920 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYMA1938 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfaDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYOA1910 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32013 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GYHOL TRFGKYHA1913 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA1914 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 İtfaTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPTYV232410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeOTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO32110 FİNANSMAN BONOSU 16/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92719 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803665BIST