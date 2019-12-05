***AKMEN* *KORTS* *ZORLF* *GARAN* *SMRVA* *ISMEN* *SMRFA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******KORTS******ZORLF******GARAN******SMRVA******ISMEN******SMRFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, GARAN, ISMEN, KORTS, SMRFA, SMRVA, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01681 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015K0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015K0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1924 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1911 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1934 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfaSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMFA1913 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfaSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVYA1919 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA1917 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA1925 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA1933 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802068BIST