***AKMEN* *KORTS* *ZORLF* *GARAN* *SMRVA* *ISMEN* *SMRFA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
05.12.2019 17:27
***AKMEN******KORTS******ZORLF******GARAN******SMRVA******ISMEN******SMRFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, GARAN, ISMEN, KORTS, SMRFA, SMRVA, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01681 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015K0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015K0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1924 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1911 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1934 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfa
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMFA1913 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVYA1919 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA1917 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA1925 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA1933 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 05/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802068
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