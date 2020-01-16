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***AKMEN* *NRBNK* *KORTS* *VAKVK* *MGROS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

16.01.2020 17:13
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******NRBNK******KORTS******VAKVK******MGROS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, KORTS, MGROS, NRBNK, VAKVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01749 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 16/01/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL12029 FİNANSMAN BONOSU 16/01/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12027 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12027 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813204


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QNBFL 196,00 1.865.763 % 14,96  
QNBFB 58,80 13.570.070 % 14,96  
DAGHL 4,78 10.301.761 % 14,90  
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