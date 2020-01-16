***AKMEN* *NRBNK* *KORTS* *VAKVK* *MGROS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKMEN******NRBNK******KORTS******VAKVK******MGROS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, KORTS, MGROS, NRBNK, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01749 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 16/01/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL12029 FİNANSMAN BONOSU 16/01/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12027 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12027 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813204BIST