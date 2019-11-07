***AKMEN* *NRBNK* *ZORLF* *AKTIF* *VERVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
07.11.2019 17:28
***AKMEN******NRBNK******ZORLF******AKTIF******VERVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, NRBNK, VERVY, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBK1926 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/11/2019 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015O8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/11/2019 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK1913 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK1921 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 İtfa
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. VERVY TRSVERA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797276
BIST
18:00103.522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 2.378,42
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.541
En Düşük
101.812
18:005,7373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0120
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:006,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0158
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3469
18:00273,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -1,90
|Açılış
|: 273,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.208.572
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|
|TIRE
|1,97
|124.065.077
|% 17,96
|
|BOSSA
|6,35
|50.766.121
|% 14,41
|
|CMENT
|13,20
|15.515.621
|% 13,21
|
|ODAS
|1,56
|124.712.939
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,24
|59.234.405
|% -9,78
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|18.591.864
|% -8,57
|
|KPHOL
|2,53
|64.082
|% -6,30
|
|THYAO
|12,66
|2.342.502.102
|% 6,03
|
|PETKM
|3,68
|624.342.016
|% 3,66
|
|GARAN
|9,71
|511.783.386
|% 2,32
|
|ASELS
|18,94
|483.547.329
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,34
|351.548.075
|% 3,08
|
|THYAO
|12,66
|2.342.502.102
|% 6,03
|
|PETKM
|3,68
|624.342.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,34
|351.548.075
|% 3,08
|
|YYAPI
|0,47
|43.711.574
|% 2,17
|
|YGYO
|0,48
|41.973.558
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3348
|7,3716
|% -0,47
|
|Frank
|5,7466
|5,7813
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5243
|1,5319
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,22
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,49
|62,49
|0,75
|
Seans Raporu
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17:59CMENT
Yüzde 12.35 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 445 adet işlem
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17:56PINSU
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 168 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 103, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
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17:55THYAO
Yüzde 5.19 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 051, 667 adet işlem