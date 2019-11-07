***AKMEN* *NRBNK* *ZORLF* *AKTIF* *VERVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKMEN******NRBNK******ZORLF******AKTIF******VERVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, NRBNK, VERVY, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBK1926 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/11/2019 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015O8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/11/2019 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK1913 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK1921 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 İtfaVERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. VERVY TRSVERA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797276BIST