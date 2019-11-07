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***AKMEN* *NRBNK* *ZORLF* *AKTIF* *VERVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

07.11.2019 17:28
GÜNCEL HABERLER

***AKMEN******NRBNK******ZORLF******AKTIF******VERVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, NRBNK, VERVY, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBK1926 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/11/2019 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015O8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/11/2019 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK1913 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK1921 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 İtfa
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. VERVY TRSVERA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 07/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797276


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YESIL 15,00 14.693.694 % 20,00  
TIRE 1,97 124.065.077 % 17,96  
BOSSA 6,35 50.766.121 % 14,41  
CMENT 13,20 15.515.621 % 13,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3348 7,3716 % -0,47  
Frank 5,7466 5,7813 % -0,43  
Riyal 1,5243 1,5319 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.484 -7,22  
Altın Gr. 274 274 -1,56  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
Çeyrek 439 449 -1,94  
Gümüş.Ons 17,56 17,58 -0,07  
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