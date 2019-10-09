***AKMEN* *YKYAT* *HALKB* *ALNTF* *GARAN* *KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******YKYAT******HALKB******ALNTF******GARAN******KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, GARAN, KTKVK, HALKB, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTCMB TRB091019T16 HAZİNE BONOSU 09/10/2019 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01517 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/10/2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFE1919 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFE1950 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN011B8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN011B8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014O5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014O5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE1920 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1930 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1930 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1948 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1948 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1955 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1955 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22010 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME1910 FİNANSMAN BONOSU 09/10/2019 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791913BIST