***AKMEN* *YKYAT* *HALKB* *ALNTF* *ZORLF* *AKFK* *ISMEN* *KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******YKYAT******HALKB******ALNTF******ZORLF******AKFK******ISMEN******KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFK, AKMEN, ALNTF, ISMEN, KTKVK, HALKB, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT111120T18 DEVLET TAHVİLİ 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT131119T19 DEVLET TAHVİLİ 13/11/2019 İtfaTCMB TRT131119T19 DEVLET TAHVİLİ 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRSAKFKK1910 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/11/2019 İtfaAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRSAKFKK1910 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015V3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/11/2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1937 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1945 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK1968 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1932 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/11/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1932 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22010 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK1920 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798715BIST