***AKMEN* *YKYAT* *HALKB* *ALNTF* *ZORLF* *AKFK* *ISMEN* *KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
13.11.2019 17:06
***AKMEN******YKYAT******HALKB******ALNTF******ZORLF******AKFK******ISMEN******KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFK, AKMEN, ALNTF, ISMEN, KTKVK, HALKB, YKYAT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT111120T18 DEVLET TAHVİLİ 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT131119T19 DEVLET TAHVİLİ 13/11/2019 İtfa
TCMB TRT131119T19 DEVLET TAHVİLİ 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRSAKFKK1910 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/11/2019 İtfa
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRSAKFKK1910 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015V3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/11/2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1937 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1945 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK1968 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1932 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/11/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1932 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22010 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK1920 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 13/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798715
BIST