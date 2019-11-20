***AKMEN* *YKYAT* *SKBNK* *RNHOL* *GARAN* *FBBNK* *KTKVK* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******YKYAT******SKBNK******RNHOL******GARAN******FBBNK******KTKVK******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, BRKVY, FBBNK, GARAN, KTKVK, RNHOL, SKBNK, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTCMB TRT190521T17 DEVLET TAHVİLİ 20/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015Z4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBAK1910 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2019 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBAK1928 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01590 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01590 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1916 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1916 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeRÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSH22023 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK1938 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2019 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799790BIST