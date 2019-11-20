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***AKMEN* *YKYAT* *SKBNK* *RNHOL* *GARAN* *FBBNK* *KTKVK* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

20.11.2019 15:48
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******YKYAT******SKBNK******RNHOL******GARAN******FBBNK******KTKVK******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, BRKVY, FBBNK, GARAN, KTKVK, RNHOL, SKBNK, YKYAT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TCMB TRT190521T17 DEVLET TAHVİLİ 20/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015Z4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBAK1910 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2019 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBAK1928 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01590 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01590 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1916 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1916 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSH22023 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK1938 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2019 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799790


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