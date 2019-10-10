***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2019 17:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım/Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 32.463,9 % 0,01252 % 0,14143 % 1.130
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792285
BIST
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:455,8519
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,8990
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
281,42