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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

24.10.2019 15:52
GÜNCEL HABERLER

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/10/2019
Açıklamalar

30/09/2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Faaliyet Raporudur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794525


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOYP 12,36 347.830 % 20,00  
GYHOL 5,65 7.215.880 % 19,96  
GEDIK 5,18 8.478.200 % 19,91  
IHEVA 1,99 29.070.258 % 19,88  
QNBFL 32,56 641.133 % 15,05  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3711 7,4081 % -0,17  
Frank 5,7825 5,8174 % 0,32  
Riyal 1,5319 1,5396 % 0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.500 1.500 7,96  
Altın Gr. 278 278 2,94  
Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 0,20  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,06  
B. Petrol 61,37 61,37 0,20  
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