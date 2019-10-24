***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 34.282.591 58.417.079 58.417.079Transferler12 0 0 0 0 0 4.475.356 29.343.051 -33.818.407 -4.475.356 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 28.582.009 28.582.009 28.582.009 28.582.009Kar Payları12 0 0 0 0 0 0 -29.253.559 0 -29.253.559 -29.253.559 -29.253.559Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 18.309.555 553.676 28.582.009 18.309.650 57.745.529 57.745.529Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 42.830.614 71.524.435 71.524.435Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 -75.819 0 -75.819 -75.819 -75.819Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 477.857 42.276.938 42.754.795 71.448.616 71.448.616Transferler12 0 0 0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 46.595.159 46.595.159 46.595.159 46.595.159Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 42.754.795 46.595.159 46.595.159 118.043.775 118.043.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.156.376 35.501.516Dönem Karı (Zararı)46.595.159 28.582.009Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.737.905 5.604.300Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 958.301 298.358Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.716.402 3.698.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.664.438 3.526.139Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler70.123 172.163Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-18.159 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.584.652 -6.468.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.770.986 -6.468.137Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler186.334 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler445 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-520.901 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-520.901 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 13.183.726 8.075.777Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-15.416 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.250.769 5.742.058Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-26.169.624 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.147.328 6.204.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.013.907 5.077.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.133.421 1.126.471Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-207.790 -86.065Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.526 -581.684İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)105.165 40.767İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)67.361 -622.451Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)402.987 346.717Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-596.196 -141.252İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-508.287 20.909İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-87.909 -162.161İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.082.295 39.928.367Alınan Faiz6.605.739 6.657.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.214.958 -3.977.389Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.124.429 -7.107.203Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-192.271 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-485.258 -303.181Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-485.258 -303.181Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -329.399 -99.977Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -155.859 -203.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -29.253.559Ödenen Temettüler12 0 -29.253.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.671.118 5.944.776Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-445 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.670.673 5.944.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.420.524 53.876.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 89.091.197 59.821.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 93.055.958 70.325.867Finansal Yatırımlar4 26.690.525 0Ticari Alacaklar5 8.847.055 10.994.383İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,15 8.334.046 9.509.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 513.009 1.484.791Peşin Ödenmiş Giderler9 215.316 7.526İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 189.357 604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.959 6.922ARA TOPLAM128.808.854 81.327.776TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.808.854 81.327.776DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 1.802.219 1.853.243Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.106.777 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 299.382 268.157Ertelenmiş Vergi Varlığı10 1.479.858 1.433.044TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.688.236 3.554.444TOPLAM VARLIKLAR135.497.090 84.882.220KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 837.173 664.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,15 210.690 105.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 626.483 559.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 890.714 740.201Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 4.897.999 3.963.791Kısa Vadeli Karşılıklar6.025.395 5.736.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.642.109 5.404.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 383.286 331.322Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 632.263 1.280.423İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 147.333 655.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler484.930 624.803ARA TOPLAM13.283.544 12.385.136TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.283.544 12.385.136UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.182.005 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 3.182.005 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.182.005 0Uzun Vadeli Karşılıklar987.766 972.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar987.766 972.649TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.169.771 972.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.453.315 13.357.785ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.043.775 71.524.435Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları534.111 534.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-149.845 -149.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.845 -149.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.845 -149.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 18.309.555 18.309.555Yasal Yedekler12 18.309.555 18.309.555Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 42.754.795 553.676Net Dönem Karı veya Zararı46.595.159 42.276.938TOPLAM ÖZKAYNAKLAR118.043.775 71.524.435TOPLAM KAYNAKLAR135.497.090 84.882.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 79.366.848 29.010.355 57.103.552 20.400.442Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -5.161.145 -2.528.709 -2.642.775 -1.324.453FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.205.703 26.481.646 54.460.777 19.075.989BRÜT KAR (ZARAR)74.205.703 26.481.646 54.460.777 19.075.989Genel Yönetim Giderleri14 -30.040.582 -10.160.843 -24.287.783 -7.731.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler91.458 461 16.655 16.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49.837 -37.404 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.206.742 16.283.860 30.189.649 11.361.124FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.206.742 16.283.860 30.189.649 11.361.124Finansman Gelirleri15.758.477 6.165.740 6.468.137 2.519.423Finansman Giderleri-186.334 -132.159 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.778.885 22.317.441 36.657.786 13.880.547Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.183.726 -4.890.656 -8.075.777 -3.054.512Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -13.230.540 -5.201.691 -8.048.469 -3.273.344Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 46.814 311.035 -27.308 218.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035DÖNEM KARI (ZARARI)46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794524BIST