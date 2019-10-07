***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00153Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti5.589,62 % 0,00358Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.451,86 % 0,01568Fon Yönetim Ücreti1.048.399,34 % 0,67217Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu490,75 % 0,00031Gecelik Ters Repo Komisyonu122.172,77 % 0,07833Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.371,12 % 0,00088Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.143,01 % 0,00266Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.719,82 % 0,04406TOPLAM GİDERLER1.277.813,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ155.971.898,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790778BIST