***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.396,94 % 0,0005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti8.580,93 % 0,00178Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri247.508,94 % 0,05141Fon Yönetim Ücreti8.539.930,73 % 1,77384Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.842,94 % 0,00495Gecelik Ters Repo Komisyonu99.688,06 % 0,02071Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.187,86 % 0,00378Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar39.134,44 % 0,00813Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.722,94 % 0,01822TOPLAM GİDERLER9.067.080,47DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ481.438.055,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790779BIST