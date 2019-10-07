***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00499Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00018Bağımsız Denetim Ücreti5.631,25 % 0,01176Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.460,52 % 0,05107Fon Yönetim Ücreti716.585,54 % 1,49604Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.124,57 % 0,00652Gecelik Ters Repo Komisyonu5.021,1 % 0,01048Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.970,7 % 0,00411Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.806,26 % 0,00377Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.595,54 % 0,02838TOPLAM GİDERLER774.670,33DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.898.770,32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790780BIST