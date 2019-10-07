***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00499
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00018
Bağımsız Denetim Ücreti
5.631,25 % 0,01176
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.460,52 % 0,05107
Fon Yönetim Ücreti
716.585,54 % 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.124,57 % 0,00652
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.021,1 % 0,01048
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.970,7 % 0,00411
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.806,26 % 0,00377
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.595,54 % 0,02838
TOPLAM GİDERLER
774.670,33
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.898.770,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790780
BIST
13:13104.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.322,79
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:135,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0418
|Açılış
|: 5,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:136,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0442
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:13277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10