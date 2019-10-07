***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti8.511,64 % 0,00172Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri435.409,73 % 0,0879Fon Yönetim Ücreti7.410.554,36 % 1,49604Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.474,43 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu806.151,16 % 0,16275Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.728,37 % 0,00116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.277,18 % 0,00127Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler106.977,96 % 0,0216TOPLAM GİDERLER8.783.559,68DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ495.343.888,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790781BIST