***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00551Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti5.483,86 % 0,01264Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri128.680,03 % 0,29668Fon Yönetim Ücreti648.876,82 % 1,49604Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.368,01 % 0,00315Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu45.286,99 % 0,10441Vergiler ve Diğer Harcamalar9.923,91 % 0,02288Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.720,03 % 0,03163TOPLAM GİDERLER855.814,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.372.861,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790782BIST