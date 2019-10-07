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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 11:49
GÜNCEL HABERLER

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00551
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
5.483,86 % 0,01264
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
128.680,03 % 0,29668
Fon Yönetim Ücreti
648.876,82 % 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.368,01 % 0,00315
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
45.286,99 % 0,10441
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.923,91 % 0,02288
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.720,03 % 0,03163
TOPLAM GİDERLER
855.814,5
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.372.861,31



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790782


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