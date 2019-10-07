***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00015Bağımsız Denetim Ücreti5.644,13 % 0,01001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.068,15 % 0,18633Fon Yönetim Ücreti948.264,39 % 1,68168Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.043,83 % 0,00362Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu49.036,19 % 0,08696Vergiler ve Diğer Harcamalar2.254,75 % 0,004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.634,59 % 0,02595TOPLAM GİDERLER1.129.420,88DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.387.850,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790783BIST