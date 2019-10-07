***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00424
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti
5.644,13 % 0,01001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.068,15 % 0,18633
Fon Yönetim Ücreti
948.264,39 % 1,68168
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.043,83 % 0,00362
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
49.036,19 % 0,08696
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.254,75 % 0,004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.634,59 % 0,02595
TOPLAM GİDERLER
1.129.420,88
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.387.850,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790783
BIST
13:08104.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.365,36
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:085,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0434
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:086,3027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:08277,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,42
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10