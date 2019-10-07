***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00569Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00021Bağımsız Denetim Ücreti5.589,21 % 0,01331Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.267,97 % 0,022217Fon Yönetim Ücreti911.118,37 % 2,17035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu517,01 % 0,00123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.064,79 % 0,03589Vergiler ve Diğer Harcamalar1.102,13 % 0,00263Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.151,02 % 0,02894TOPLAM GİDERLER1.041.285,35DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.980.195,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790784BIST