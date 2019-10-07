***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00363Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti5.611,98 % 0,00852Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.520,84 % 0,17839Fon Yönetim Ücreti1.107.884,69 % 1,68168Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.850,89 % 0,00281Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu54.674,02 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.238,37 % 0,0034Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.060,12 % 0,02134TOPLAM GİDERLER1.306.315,76DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.879.552,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790785BIST